تجارب عملية للتعامل مع الكوارث الطبيعية بمدارس المنيا

في إطار جهود الحد من أخطار الكوارث، وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنفيذ تجارب عملية داخل مدارس المحافظة، لتدريب الطلاب والعاملين بجميع المدارس، على التعامل مع أي كارثة طبيعية.

رفع درجة الاستعداد بمراكز المنيا لموجهة تقلبات الطقس

كما وجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية في جميع المراكز، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أزمات ناجمة عن تقلبات الطقس، أو سيول محتملة خلال فصل الشتاء، مع قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول الطبيعية والصناعية، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل لغير الصالحة منها، وتقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة، قد تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

المتابعة الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»

وشدد محافظ المنيا على رؤساء المراكز الخمسة، التي يجري تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في عدد من القرى التابعة لها، بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات، وبذل المزيد من الجهد، والتواجد على أرض الواقع ميدانياً، لتلافي كافة العقبات، وحل جميع المشكلات أولاً بأول، وتحقيق رضا المواطن المنياوي.

ووافق المجلس التنفيذي على طلب مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بشأن طلب تغيير مسمى مدرسة «صفط الخمار الإعدادية للبنات»، لتصبح مدرسة «صفط الخمار للتعليم الأساسي للبنات»، وكذلك مدرسة «المحرص الابتدائية» إلى «المحرص للتعليم الأساسي»، و«قلندول الابتدائية» إلى «قلندول للتعليم الأساسي».

الزراعة تستعد لاستقبال موسم زراعة القمح

واستعرض المحافظ تقريراً لمديرية الزراعة حول استعدادات المديرية لاستقبال محصول القمح موسم 2021/ 2022، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للعام الحالي 250 ألف فدان، وبداية من الموسم الشتوي يتم توزيع الأسمدة عن طريق كارت الفلاح، وتم عقد 9 ندوات إرشادية على مستوى الإدارات الزراعية، وعقد 415 ندوة إرشادية لتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية لخدمة وزراعة القمح.

واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة عن العام المالي 2021/ 2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات والهيئات.