محافظ المنيا: منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا 15 نوفمبر

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، فقد تقرر عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل (PCR) كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك حفاظاً على سلامة الفرد والمجتمع، وفي ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

وكيل الصحة يستعرض جهود مواجهة فيروس كورونا

واستعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

المحافظ يناشد المواطنين الاستمرار في تطبيق التباعد

كما ناشد المحافظ المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي بترك مسافات بينية مناسبة، وسرعة التوجه للحصول على اللقاح بالمراكز المخصصة لذلك، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.