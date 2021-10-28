فيلم «سعاد» يمثل مصر في مسابقة الأوسكار

اختارت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، الفيلم الوثائقي سعاد، ليُمثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

مجدي الطيب: 8 أعضاء رشحوا فيلم «كباتن الزعتري» بدلًا من سعاد

وكشف الناقد الفني، مجدي الطيب، كواليس الاختيار، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «بعد امتناع 9 أعضاء عن التصويت وترشيح 8 أعضاء للفيلم الوثائقي كباتن الزعتري، وتصويت 13 عضوًا.. اختير فيلم سعاد لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي».

تفاصيل فيلم سعاد

يذكر أن فيلم سعاد، من تأليف محمود عزت، وإخراج آيتن أمين، حيث فاز بأكثر من جائزة بقيمة 30 ألف دولار، وهو في مرحلة التطوير بمهرجان (الجونة) السينمائي الدولي في دورته الثانية لعام 2018.

وكان فيلم سعاد، ضمن قائمة الأعمال الرسمية التي تم اختيارها للدورة 73 من مهرجان كان السينمائي الدولي، ولكن تم إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا.

أندرو محسن: حظ سعيد لكل صناع الفيلم

وأعرب الناقد الفني أندرو محسن، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته البالغة بتمثيل فيلم سعاد، في مهرجان الأوسكار، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «فيلم سعاد للمخرجة آيتن أمين، هو اختيار مصر للمشاركة في الأوسكار، جائزة أفضل فيلم دولي.. حظ سعيد لكل صناع الفيلم ونشوفهم في القايمة النهائية، عشان يبقى الفيلم عليه لوجو كان وبرلين والأوسكار».

قصة فيلم «سعاد»

وتدور قصة فيلم «سعاد»، حول المراهقات، ويحكي عن علاقة أختين «سعاد ورباب» في إحدى مدن الدلتا، وحياتهما اليومية في الأقاليم وعلاقاتهما على السوشيال ميديا، حيث أحدهما لها حياة سرية، والفيلم يقدم سينما مختلفة عن السينما الموجودة في المنطقة العربية.