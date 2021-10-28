«التعليم» تطلق مسابقة «اقرأ وارتق» بجوائز 5 آلاف جنيه.. اعرف الشروط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مسابقة «اقرأ وارتق» المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وأوضحت أن الفائز على مستوى الجمهورية يُمنح مبلغا ماليا قدره 5000 جنيه، مؤكدة أن الكتب يجب أن تكون متنوعة في مختلف المجالات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل المسابقة بحسب مستندات رسمية حصلت عليها:

أولاً.. المدارس الابتدائية:

يقوم تلاميذ المدارس الابتدائية بقراءة 25 كتاباً.

ثانياً.. المدارس الإعدادية:

يقوم تلاميذ وطلاب المدارس الإعدادية بقراءة 35 كتاباً.

ثالثاً.. المدارس الثانوية:

يقوم تلاميذ وطلاب المدارس الثانوية بقراءة 40 كتاباً.

شروط الاشتراك في المسابقة

- أن تتنوع موضوعات الكتب، بحيث تشمل كل فروع المعرفة والموضوعات التالية:

- القيم والأخلاق.

- المواطنة والانتماء.

- البيئة والمساحة.

- شخصيات ورواد أثروا في المجتمع المصري.

- موضوعات تاريخية وموضوعات جغرافية.

- موضوعات في العلوم البحتة والعلوم التطبيقية.

- كتب أدبية.

- موضوعات في المعارف العامة.

- أن يقرأ الطالب الكتاب قراءة متأنية.

- أن يلخص الطالب الكتاب المقروء.

الفئات المستهدفة من المسابقة

تتمثل الفئات المستهدفة من المسابقة في تلاميذ وطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، وتُعقد المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر المقبل.

كيفية الاشتراك في المسابقة

يتم الاشتراك بتنفيذ المسابقة على ثلاث مستويات على النحو التالي:

أولاً.. على مستوى المدارس والإدارات:

- تقوم كل مدرسة مشاركة بترشيح عشرة طلاب من المترددين عليها والمتميزين الذين أنهوا قراءة عدد الكتب المقروءة بمرحلتهم، والذين قاموا بالبحث والقراءة والتلخيص في الكتب المطروحة ليكونوا فريقاً للمدرسة.

- يقوم توجيه المكتبات بالإدارة بتكوين فريق تحكيم مكون من ثلاثة أعضاء من موجهي المواد المتخصصين، على أن يكون بينهم موجه مكتبات لتقييم المرشحين واختيار أحسن عشرة متسابقين ليمثلوا الإدارة (المرحلة الابتدائية 4، والمرحلة الإعدادية 3، والمرحلة الثانوية 3).

ثانياً.. على مستوى المديرية:

يقوم توجيه عام المكتبات بتكوين فريق تحكيم مكون من ثلاثة أعضاء من موجهي المواد المتخصصين، على أن يكون من بينهم موجه مكتبات لتقييم أفراد فرق الإدارات واختيار أفضل عشرة متسابقين.

ثالثاً.. على مستوى الجمهورية

تقوم الإدارة العام للمكتبات بتشكيل لجان للتحكيم المركزي على مستوى الجمهورية وذلك خلال شهر نوفمبر .

جوائز المسابقة

يُمنح الطلاب الفائزون على مستوى الجمهورية جوائز مالية على النحو التالي:

- المركز الأول في المرحلة الابتدائية 5000 جنيه.

- المركز الأول في المرحلة الإعدادية 5000 جنيه.

-المركز الأول في المرحلة الثانوية 5000 جنيه.