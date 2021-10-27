وزير التعليم يوضح حقيقة تشابه مناهج 4 ابتدائي مع كتب الثانوية العامة

أبدى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، انزعاجه من استمرار موجات التشكيك والهجوم على المناهج الجديدة لتصدير انطباع بالصعوبة وعدم الملاءمة للمرحلة العمرية بالنسبة للصف الرابع الابتدائي.

تشابه مناهج 4 ابتدائي مع الثانوية العامة

ونشر الوزير، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورتين يتم تداولهما على نطاق واسع ومكتوبا عليهما: «الكتاب اللى فوق أحياء تانية ثانوي والكتاب اللي تحت علوم رابعة ابتدائي.. كل الدعاوي الخالصة لسنة رابعة السنادي».

الصورتان ليس لهما علاقة بكتب الوزارة

وقال الوزير: «أقترح على القراء الحصول على كتاب سنة رابعة وكتب الثانوي والتحقق من أن هذه الصور هي فعلا لكتب الحكومة المصرية قبل نقد الوزارة وقبل هدم تطوير نحتاجه جميعا وتحتاجه بلادنا، مع العلم أن الصورتين ليس لهما علاقة بكتب الوزارة».