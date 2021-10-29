بورصة الدواجن اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

على مدار الفترة القليلة الماضية، شهدت أسعار بورصة الدواجن ارتفاعا كبيرا في الأسواق المحلية، استمر لعدة أيام متتالية، لكنها استقرت منذ يومين على نفس السعر المرتفع، بسبب زيادة المعروض وانخفاض أسعار العلف، وفق الغرفة التجارية في القاهرة، ووفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الحالي، وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

بعد أن استقرت أسعار بورصة الدواجن خلال اليومين الماضيين، تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، وتراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.