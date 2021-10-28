«التموين»: انخفاض سعر كرتونة البيض لـ55 جنيها بالأسواق

أعلن المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار ضخ البيض الأبيض بسعر 49 جنيها بدلا من 55 جنيها لصالح منافذ التموين بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع سعر بيعكرتونة البيض في السوق المحلية.

استمرار الضخ للمجمعات

ونوه المهندس عادل عبد العزيز، أن استمرار الضخ يأتي طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد منتجي الدواجن والذي يهدف إلى ضخ دفعات متتالية لفروع المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين وبيعها للمواطنين بسعر أرخص من السعر في الموجود حاليا في الأسواق.

وزن كرتونة البيض

وعن وزن كرتونة البيض المطروح حاليا في فروع المجمعات الاستهلاكية، أشار عبدالعزيز، إلى أن كرتونة البيض يتراوح وزنها من 850 جرامإلى 1 كيلو جرام، موضحا أن هذا هو الوزن المناسب لكرتونة البيض.

كرتونة البيض في التموين بـ 49 جنيها بدلا من 55 جنيها

ونوه العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كرتونة البيض الذي يباع في فروع المجمعاتالاستهلاكية تباع مثيلتها في السوق المحلية بسعر 55 جنيه، في حين أن وزارة التموين وجهت باستمرار بيعها بسعر مخفض للمواطنينبسعر 49 جنيهًا .

وأكد المهندس عادل عبد العزيز، أن ضخ البيض حاليا متاح في عدد 12 محافظة من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة والمستمر في طرحالبيض الابيض للمستهلك بسعر 49 جنيها، معلنا أنه تم التعاقد على طرح عدد 6 آلاف كرتونة بيض في فروع الشركة في 12 محافظة.

ونفذت وزارة التموين، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على مجمع على مجمع دلتا ماركت فرع الألفي التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، من أجلمتابعة ضخ دفعات البيض لفروع المجمعات وبيعه بسعر مخفض

للمواطنين، حيث شارك في الجولة التفقدية رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسين عامررئيس القطاع التجاري بالشركة العامة لتجارة الجملة، والمهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارةالتموين والتجارة الداخلية.