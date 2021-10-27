أسعار بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض في الأبيض والأحمر والبلدي يستقر

انخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في المزارع المنتجة، وذلك وفق الأسعار التي تعلنها من قبل بورصات الدواجن ومزارع الإنتاج في مصر، وسجلت أغلب أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم الأربعاء استقرارًا ملحوظ، إلا أن أسعار الفراخ البيضاء والحمراء سجلت انخفاضًا دون غيرها من الأنواع الأخرى، وتختلف أسعار الدواجن في المزارع والبورصات عن أسعار البيع للمستهلك في محلات التجزئة وبيع الدواجن، حيث ترتفع بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

ويأتي الفرق السعري بين المزارع ومحلات البيع نظرًا لوجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، والتي تكون عليها أكبر عامل في ارتفاع الأسعار بسبب كثرتها ورغبة جميعها في تحقيق أرباح والتي يتحملها المستهلك في النهاية.

الفراخ البيضاء تنخفض جنيه في أسعار بورصة الدواجن اليوم

وسجلت الفراخ البيضاء في أسعار بورصة الدواجن اليوم انخفاض قدرة جنيه واحد في الكيلو، لتباع في المزارع بما يتراوح بين 26 و27 جنيه، ويصل سعر الكيلو إلى 33 جنيها في محلات البيع، ويمكن أن يصل لأكثر من ذلك على حسب المنطقة.

«الأحمر» ينخفض و«البلدي» يستقر في بورصة الدواجن اليوم

وانخفض سعر الفراخ «الحمراء» الساسو، بينما استقرت «البلدي» وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وكذلك باقي أنواع الطيور.

وبدأت أسعار الدواجن بالهبوط تدريجيًا خلال الأيام القليلة الماضية والذي جاء بعد موجه من الارتفاعات، حيث ارتفعت من 23 جنيه للكيلو إلى 29 جنيه للكيلو لتعاود الانخفاض منذ الإثنين الماضي مرة أخرى.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» سعر 31 جنيها للكيلو بدلا من 32 أمس، والبلدي استقر عند 36 جنيها في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم.

ويتم تحديث أسعار الفراخ بشكل يومي، وذلك وفق الأسعار الرسمية المعلنة في بورصة الدواجن الرئيسية في السوق المصري، والتي يتم من خلالها البيع لتجار التجزئة ومحلات الدواجن في الأسواق.