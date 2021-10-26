أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر.. وتوقعات بانخفاض جديد

استقرت أسعار الدواجن بـ «بورصة الدواجن»، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في المزارع المنتجة لها وفق الأسعار المعلنة من قبل بورصات الدواجن ومزارع الإنتاج في مصر.

واستقر أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم لتباع بسعر 28 جنيها للكيلو الواحد، وتختلف أسعار الدواجن في المزارع والبورصات عن أسعار البيع للمستهلك، حيث ترتفع بقيمة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات نظرا لوجود حلقات وسيطة بين المنتج والمستهلك، إذ يصل سعر الكيلو إلى 34 جنيها في محلات البيع، ويمكن أن يصل لأكثر من ذلك على حسب المنطقة.

سعر «الساسو» يستقر في بورصة الدواجن اليوم

واستقر سعر الفراخ الساسو «الحمراء» والبلدي في أسعار الدواجن بـ بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وكذلك باقي أنواع الطيور.

ويأتي استقرار أسعار الدواجن بـ بورصة الدواجن اليوم بعد انخفاضها أمس، والذي جاء بعد موجه من الارتفاعات، حيث ارتفعت من 23 جنيه للكيلو إلى 29 جنيه للكيلو لتعاود الانخفاض أمس مرة أخرى.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» سعر 32 جنيها للكيلو، والبلدي عند 36 جنيها في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم.

الشافعي: انخفاض الأسعار في بورصة الدواجن والمحلات خلال أسابيع

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس الإدارة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن بـ بورصة الدواجن اليوم شهدت استقرارا عقب انخفاضها أمس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الدواجن ستنخفض خلال الفترة القادمة بشكل ملحوظ، خاصة خلال الثلاثة أسابيع القادمة.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفراخ في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة بسبب دخول مربيين جدد في مجال تربية الدواجن، وهو ما سيعمل على زيادة وفرة الإنتاج وزيادة المعروض مما يقلل من الأسعار.