أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن بشكل، باعتبارها الحل الأمثل والبديل للحوم الحمراء، لأنها أقل سعرا مقارنة بها، وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المصرية، ولكن منذ يومين بدأت تشهد حالة من الاستقرار.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الحالي، بالأسواق المصرية، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

ووصل الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة لسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم إلى سعر تراوح بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الجمعة، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وبلغ سعر الجوز من الحمام نحو 60 جنيهًا للمستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الرومي اليوم

استقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة عند 38 جنيهًا، وأيضًا ظل سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمان حسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 85 جنيهًا.