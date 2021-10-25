انخفاض أسعار كرتونة البيض اليوم.. و«الأبيض» بـ44 جنيهًا

سجلت أسعار كرتونة البيض، بنوعيه «الأبيض والأحمر» تراجعًا، اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 في السوق المحلي، وفقًا لعدد من المزارع الخاصة بإنتاج البيض.

واستقرت أسعار كرتونة البيض البلدي خلال تعاملات اليوم، بالرغم من انخفاض باقي الأنواع، وفق ما أعلنته بورصة البيض، اليوم.

وتنشر «الوطن» أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي بالمزرعة؛ لرصد التغيرات التي يشهدها السوق المحلي، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

أسعار كرتونة البيض اليوم بالمزرعة

انخفض سعر طبق البيض الأبيض جنيهًا واحدًا، إلى 44 جنيهًا في بعض المزارع واستقرت عند 45 جنيهًا في مزارع أخرى.

وتراوح سعر الطبق للمستهلك بين 48 و51 جنيهًا في المحلات.

أسعار البيض الأحمر

كما انخفضت أيضًا أسعار البيض الأحمر، جنيهًا واحداً بالسوق المحلي، ليسجل سعر الطبق نحو 45 جنيهًا في بعض المزارع، وفي مزارع أخرى انخفض نصف جنيه فقط، ليصل إلى المستهلك ما بين 50 إلى 52 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي في المزرعة

كما ظلت أيضًا أسعار البيض البلدي محافظة على نفس قيمتها الشرائية، عند 54 جنيهًا للطبق، وفي محلات التجزئة تتراوح بين 57 و60 جنيهًا.

وخلال الفترة الماضية سببت أسعار البيض جدلا كبيرا في الشارع المصري، خاصة مع دخول المدارس واعتماد الكثير من المواطنين عليه بشكل يومي.

طرح البيض بأسعار مخفضة في 400 منفذ لوزارة الزراعة

وطرحت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين كميات من البيض للمواطنين من خلال 400 منفذ خاص بالوزارة تغطي كل أنحاء الجمهورية، إذ تم التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة بشكل كبير، والربط بين المنتج والمستهلك من خلال هذه المنافذ.

وبدأ توريد كميات كبيرة من البيض إلى هذه منافذ وزارة الزراعة بسعر 49 جنيهًا للطبق.