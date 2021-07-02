التفاصيل الكاملة لدور محمد كريم فى فيلم A Day To Die

يواصل الفنان محمد كريم تصوير مشاهد جديدة من فيلمه «A Day To Die» مع بروس ويليس، وذلك في منطقة الداون تاون بولاية ميسيسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت الشرطة بتأمين المكان ومنع سير المواطنين وذلك من أجل تصوير مشاهد الفيلم.

محمد كريم يصور Day To Die مع بروس ويليس

ترصد «الوطن» عدة معلومات عن دور محمد كريم فى الفيلم الجديد

- أول مشاهد سربت من الفيلم يظهر فيها محمد كريم وهو في كرافان التصوير، حاملا السلاح ويرتدي ملابس الشرطة الأمريكية، وهو الأمر الذي يوحي بالكثير من مشاهد الأكشن، خاصة مع حجم التأمين من قبل الشرطة لموقع التصوير ومنع سير المواطنين أثناء فترات التصوير.

- الفيلم من إخراج الأمريكي Wis Miller

- العمل هو الثاني لمحمد كريم مع نجم عالمي بعد أن شارك مع نيكولاس كيدج

محمد كريم يتعاون مع المخرج الأمريكي Wis Miller

وكان قد كشف موقع مجلة «GQ» عن مشاركة النجم محمد كريم في بطولة فيلم «A Day to Die» مع نجم الأكشن العالمي بروس ويليس، وعبر محمد كريم وقتها عن سعادته بالكشف عن مشروعه الجديد من خلال المجلة، وذلك من خلال حسابيه على موقعى «إنستجرام» و«فيس بوك».

فيلم «A Day To Die» إخراج المخرج الأمريكي Wis Miller، وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

محمد كريم سبق أن قدم فيلمه «A Score To Settle»، الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية عالميا، وحاليا على منصات الرقمية العالمية، وهو العمل الذي تدور أحداثه الفيلم حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

فيلم «A Score To Settle»، من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار.