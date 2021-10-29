الإفتاء توضح كيفية معرفة العالم الصالح وصفاته.. فيديو

أوضحت دار الإفتاء، أن الشيخ المربي يعرف بأنه مرشد روحاني، وأنه من أهل العلم والصلاح، جاء ذلك في إجابة الدار على سؤال طرحته إحدى المتابعات تقول فيه: «كيف يعرف الإنسان الشيخ المربي، وكيف يكون ذلك بالنسبة للمرأة، وكيف تسعى لذلك، وما هي الإجراءات التي تجعل ذلك مضبوطا بضوابط الشرع؟».

العالم الصالح يكون من أهل التقوى

وأجابت دار الإفتاء على السؤال السابق، في فيديو بثته على صفحتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، قالت فيه إن الشيخ المربي مثل المرشد في الطريق، لأنه يعرف الطريق إلى الله، كما أن الشيخ المربي ليس شخصا متسلطا أو دكتاتورا وليس واصيا دينيا على أحد، بل إن الشيخ المربي يعد مرشدا روحانيا، ويكون من أهل العلم والصلاح.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الشيخ المربي لا يكون شخصا جاهلا؛ لأن الله لم يتخذ وليا جاهلا، وذلك حتى لا يدخل له الشيطان ويخيل له أشياء أنها من الشريعة ولا تكون كذلك، كما أن المرشد الروحاني يكون من أهل التقوى.

كيفية معرفة العالم الصالح

وأشارت الدار أن الشيخ المربي يستدل عليه باتفاق الناس والعلماء والصالحين، وتجمعهم على أن هذا شيخا مربيا صالحا، وحدثت كثيراً على مر التاريخ واتفق الناس على صلاح بعض العلماء، مثل الشيخ محمد ذكي الدين إبراهيم رحمه الله، والشيخ الكردي رحمه الله، ومثلهم الكثير من أهل الصلاح.

وقالت دار الإفتاء إنه في الوقت الحاضر يوجد أيضاً أشخاص متصدرين للإرشاد والتربية، ولا بد أن يكون المتصدر للإرشاد والتربية مأذونا له.

العالم الصالح بالنسبة للمرأة

وتابعت دار الإفتاء أنه بالنسبة للمرأة عليها أن تبحث عن أحد من الخواص يأخذ بيدها ويرشدها إلى الخير، وإن لم تعرف أن تصل لشخص صالح عليها بالدعاء، وتصلي على النبي حيث إن العلماء قالوا إن الصلاة على النبي إمام لمن لا إمام له.