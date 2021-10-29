سلوى محمد علي في عيد ميلادها: أتمنى خروج جنازتي من المسرح القومي

تنوعت أدوارها في السينما وعلى خشبات المسرح، اشتهرت بدور «الخالة خيرية»، في برنامج «عالم سمسم»، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والدرامية، ولكنها دائما تفضل الظهور في دور الأخت أو الأم.

ولدت سلوي محمد علي في 29 أكتوبر عام 1964، وهي صعيدية الأصل، حيث إن والدها ينتمي إلى سوهاج، ووالدتها من الأقصر، وهي ولدت بقنا، ثم انتقلوا بعد ذلك للقاهرة ليستقروا بها، يرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تصريحاتها.

وقالت سلوى محمد علي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي ويذاع علي قناه «سي بي سي»: «أحرص كل سنة أن أكتب بوست على فيس بوك للتبرع بالملابس في الشتاء»، وأضافت: «أنا بنت المناطق الشعبية، وفيلم فتاة المصنع، تم تصويره في منطقة الأبجية، وصدمت من التغيير الذي حدث في المنطقة الشعبية».

وعن استخدامها للميكروباص كل فترة رغم امتلاكها لسيارة ملاكي، قالت إنها تفعل هذا كل فترة من أجل أن تسمع السيدات في المناطق الشعبية وتعرف الجديد عن حياتهن.

وتمنت أمنية في حوارها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد قائلة: «كل ممثل مسرح لدية أمنية أن يموت على خشبة المسرح»، وأن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي.

وأضافت أنها طالبت من زوجها الاول الزواج منها موضحة: «حبيت زوجي الأول وطلبته للزواج»، ولفتت أنه لا تمانع في أن تتقدم المراة للرجل خاصة لو كان «الرجل يستاهل».