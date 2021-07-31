سلوى محمد علي: أعاني من ADHD منذ طفولتي.. مرض مش خطير

كشفت الفنانة الكبيرة سلوى محمد علي عن إصابتها منذ سنوات طويلة بمرض ADHD، وهو مرض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

سلوى محمد علي تكشف تفاصيل مرضها بـADHD

وقالت سلوى محمد علي لـ«الوطن» إن القضية التي ناقشها مسلسل «خلي بالك من زيزي»، والحديث عن مرض فرط الحركة ليست جديدة، كما أنها ليست المرة الأولي التي يجري مناقشة المرض فيها، إلا أن المسلسل دفع العديد من الشخصيات المعروفة إلى إعلان إصابتهم بالمرض.

وأشارت إلى أنها مصابة بهذا المرض منذ طفولتها، وأنها في بعض الأحيان تحتاج وقتًا لتفهم ما تسمعه أذناها، مؤكدةً أنه ليس بالأمر الخطير، ويجب التعامل بحسن نية وبطريقة جيدة مع المصاب بالمرض.

وشددت على أن الدراما الحقيقية دورها الرئيسي لمس الجوانب الإنسانية من البشر ومساعدتهم على تخطي المراحل الصعبة في حياتهم.

وكانت الفنانة أمينة خليل، قالت خلال لقاء تليفزيوني إن المصابين بالـADHD يحركون أرجلهم، أو يتصرفون بعصبية عند تعرضهم لضغوط في مواقف معينة، أو عندما يشعرون بوجود الكثير من الأفكار في رأسهم، ولهذا يواجهون مشكلة في الكلام.

وأشارت إلى أنها تعرف شخصيات حقيقية تعاني من «ADHD»، ورصدت كيفية تعاملهم مع الآخر، وردود الأفعال على تلك الطريقة، لكي تخرج بتجسيد الدور المطلوب منها بكل نجاح.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» كان جرى تكريمه خلال الساعات الماضية في المركز الكاثوليكي بحضور كافة أبطاله، وهو من بطولة امينة خليل ومحمد ممدوح تايسون وسلوى محمد علي وريم عبدالقادر ومن إخراج كريم الشناوي.