واشنطن تخصص أكثر من 144 مليون دولار كمساعدات لشعب أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة، خصصت أكثر من 144 مليون دولار، كمساعدات إنسانية للشعب الأفغاني، موضحا أن بلاده ملتزمة بدعم الأفغان من خلال المساعدات الدبلوماسية والإنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

موسكو تحمل حلف «الناتو» مسؤولية أزمة أفغانستان

وكانت موسكو، حملت أمس الأول الأربعاء، حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مسؤولية الأزمة العميقة التي تمر بها أفغانستان حاليا، ورحبت السلطات الروسية، بالأهداف المعلنة من قبل الإدارة الجديدة في كابول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة «طالبان» رحبت في وقت سابق، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول إمكانية رفع الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال المتحدث باسم خارجية حكومة «طالبان»، عبد القهار بلخي، إن الحركة تسعى جاهدة لإقامة علاقات جيدة مع المجتمع الدولي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وكان «بوتين»، قال في وقت سابق، إن القرار حول رفع حركة «طالبان»، من قائمة التنظيمات الإرهابية يعود لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الأمور تتجه نحو تجسيد هذه الخطوة.

وكان اجتماع وزراء خارجية دول جوارِ أفغانستان، الذي انعقد أمس الأول الأربعاء، في العاصمة الإيرانية «طهران»، دعا في بيانه الختامي، لتشكيل حكومة أفغانية شاملة.

وشدد الاجتماع، على أن الدول المسؤولة في المقام الأول عن الصعوبات في أفغانستان يجب أن تفي بجدية بالتزاماتها.

وفي دلالة على خروج حركة «طالبان» من الظل، ظهر أمس الأول الأربعاء، الملا محمد يعقوب نجل الملا عمر مؤسس الحركة، وزير الدفاع الجديد في أفغانستان، علنا للمرة الأولى، مناشدا، في فعالية تلفزيونية، رجال الأعمال الاستثمار في مستشفيات وعيادات، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.