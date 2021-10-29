«المستقبل اللبناني»: «حزب الله» يعرّض مصالح لبنان للخطر من جديد

دان ‏تيار «المستقبل» اللبناني، أمس الخميس، بيانا لـ«حزب الله» حول تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن، معتبرا البيان تطاولا من الحزب على الأشقاء العرب، ويعرض مصالح لبنان للخطر من جديد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال «تيار المستقبل»، في بيان، إنه بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وإعلانه التبرؤ من الكلام المشين لوزير الإعلام جورج قرداحي بحق السعودية والإمارات، «أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجوماً عنيفاً على المملكة ودول الخليج العربي».

واعتبر التيار، بيان «حزب الله» خروجا عن مقتضيات المصلحة الوطنية ويعرض مصالح لبنان للخطر، موضحا أن «حزب الله» يستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة الى استقالة وزير استعان بمواهبه الاعلامية لتعريض علاقات لبنان بأشقائه العرب لأشد المخاطر.

«تيار المستقبل»: «حزب الله» يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على دول الخليج مجتمعة

وأضاف «تيار المستقبل»، أن أسوأ ما في بيان «حزب الله»، أنه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على دول الخليج مجتمعة، فيما هو يعرض سيادة لبنان يوميا للإهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربية، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الإيراني، وأدواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين، والعديد من دول المنطقة.

وكان «حزب الله» اللبناني، أشاد في وقت سابق،، بتصريحات قديمة أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن.

وقال «حزب الله»، إن «قرداحي»، وصف حرب اليمن على حقيقتها باعتبارها «عدوانا» أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض، على حد زعم الحزب.