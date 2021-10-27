السعودية تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات جورج قرداحي عن تحالف اليمن

استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن ما وصفته بـ«التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية».

وقالت الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية السعودية أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.