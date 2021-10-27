بعد السعودية.. الإمارات تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات جورج قرداحي

استنكرت الإمارات، اليوم، التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وأعلنت عن استدعاء السفير اللبناني لديها لإبلاغه احتجاجها، وذلك بعد اتخاذ السعودية خطوة مماثلة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، والتي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء الإمارات «وام».

الإمارات: تصريحات جورج قرداحي مهاترات

واستدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات وأبلغته احتجاجها واستنكارها على تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب، بحسب بيان الخارجية الإماراتية.

واستدعت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن ما وصفته بـ«التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية».

تحيز جورج قرداحي للحوثيين

وقالت الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الخارجية تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية السعودية، أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ استدعت وزارة الخارجية سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.