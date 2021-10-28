أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، مؤكدة استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا استرازينكيا منتصف الأسبوع الجاري تقدر بـ250 ألف جرعة بمطار القاهرة، لافتة في تقرير رسمي لها عن وصول 7 مليون جرعة من لقاح كورونا مع نهاية الشهر الجاري، وطمأنت المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وقالت جميع اللقاحات امنه وفعالة.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا

وتابعت الدكتورة هالة زايد، في تقرير رسمي لقاح «استرازينكا» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وتوقعت الدكتورة هالة زايد، أن تكون ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال أسبوعين من الآن، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، وعدم التكدس في المناطق المزدحمة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وزيرة الصحة تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

وتابعت وزيرة الصحة، الأعراض الجانية للقاحات كورونا تشبه تطعيمات الأطفال وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وتنميل وإحساس بالتعب والإرهاق.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين، وعلى المواطنين مساعدة الدولة للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس من خلال حجز اللقاح.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وسجلت الوزارة امس وفقا لتقاريرها الرسمية خروج 721 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276358 حتى اليوم.