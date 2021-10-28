السُل وفيروس كورونا أبرز أمراض الشيشة.. و«الصحة» تحذر

حذرت وزارة الصحة والسكان من المشاكل الكثيرة التي تنتج من تدخين الشيشة والتي تسبب أضرارا جسيمة للأشخاص، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأنها تساعد على انتشار فيروس كورونا في حالة تدخين عدد من الأشخاص لنفس الشيشة، مضيفة أن الشيشة تحتوي على العديد من الكائنات الحية والدقيقة التي تنتقل بين الأشخاص وتتسبب في الإصابة بالأمراض المعدية زي السُل، وفيروس كورونا، وطالبت الوزارة من المواطنين التوقف عن كل أنواع التدخين وحماية أنفسنا من الأمراض.

الصحة تناشد المواطنين الابتعاد عن تدخين الشيشة

وأضافت وزارة الصحة أنه تم منع الشيشة في جميع الكافيهات والمطاعم حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدة على أنها ناقلة للعدوى بشكل كبير بالإضافة إلى أن التبغ الذي تحتويه الشيشة يؤثر بالسلب على صحة الإنسان ويضعف من المناعة وصحة الجسم بصورة عامة، ما يجعل الشخص أكثر ضعفا في وجه الفيروس، وخاصة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن الشيشة لها تأثير على صحة الإنسان من جوانب كثيرة منها التأثير السلبي على اللثة والأسنان، وتزيد من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وبشكل كبير فإن التأثير على مدخني الشيشة أعلى بخمس مرات بالمقارنة مع غير المدخنين، في حين أنه لدى مدخني السجائر خطر أعلى بأربع مرات بالمقارنة مع غير المدخنين، كما أن هذا التأثير السلبي للشيشة على الفم يظهر الأسنان بلون أصفر جدًا، بالإضافة إلى أن الشيشة لها تأثير على احتمالية الإصابة بالسرطان، فهي تساعد على نشاط الخلايا السرطانية بشكل كبير في جسم الإنسان، بالأخص على الرئة، حيث أن تدخين الشيشة يزيد احتمالية الإصابة بسرطان الرئة وبأنواع أخرى من السرطانات، ويرجع السبب في هذا الضرر من أضرار الشيشة إلى احتواء الفحم والتبغ على النيكوتين وغيرها من المواد المضرة.