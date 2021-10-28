بريد الوطن .. عملية جراحية على نفقة الدولة يا وزيرة الصحة

أنا سيدة مطلقة أبلغ من العمر 54 سنة، وأسكن وحدى فى منزل ريفى بسيط بعد أن تزوجت ابنتى الوحيدة، وأنا أعانى من مشكلة فى عينى تستلزم إجراء عملية استئصال جسم زجاجى، وإزالة نزيف وحقن زيت، وهى عملية تتكلف حوالى 15 ألف جنيه، وأنا سيدة مسكينة لا أملك من حطام الدنيا شيئاً، وليس لى أى حيازة زراعية، ولا أى مورد رزق باستثناء معاش أتقاضاه من وزارة التضامن الاجتماعى يبلغ 323 جنيهاً كل شهر، ما يجعل من الصعب علىّ تحمل نفقات العملية الجراحية، لذلك أناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التكرم بإصدار قرار لعلاجى على نفقة الدولة، حتى أستطيع أن أستعيد عافيتى مرة أخرى.

بخيتة عبدالفتاح محمد

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