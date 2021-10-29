قرار من رئاسة الوزراء بخصوص الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد

اتخذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بخصوص الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد، والتي تمر بوعكة صحية حاليًا، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، بأعمال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بناء على طلب الإجازة المرضية المقدم منها ولحين شفائها طبقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.

قرار رئيس الوزراء بخصوص الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد

واستعرض العدد 43 تابع، من الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحالة الصحية للدكتورة هالة زايد، والذي جاء برقم 2901 لسنة 2021 كما يلي:

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وباختيار من يقوم من السادة الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به؛ وبناء على طلب الإجازة المرضية المقدم من السيدة الدكتورة وزير الصحة والسكان؛

قـــــرر:

(المـادة الأولـى)

«يقوم السيد الدكتور خالـد عـاطف عبدالغفار محمد - وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأعمال السيدة الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد - وزيرة الـصحة والسكان، لحين شفائها».

المـادة الثانية ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربیع الأول سنة 1443ھ (الموافق 28 أكتوبر سنة 2021م ) رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى.