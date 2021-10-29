حي غرب أسيوط يواصل تجميل الشوارع الجانبية بتركيب بلاط الانترلوك

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى غرب أسيوط برئاسة محمد بشير رئيس الحي، أعمال رفع وتطوير كفاءة الشوارع الجانبية بمنطقة «الميدوب»، خلف المدرسة الخيرية ومنطقة «الوكايل»، من خلال تركيب بلاط «الانترلوك»، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط .

رفع المخلفات والمعوقات من الشوارع

وأوضح محمد البشير رئيس حي غرب أسيوط، في بيان صحفي، أن الأعمال شملت رفع كافة المخلفات والمعوقات بالشارع الكائن خلف المدرسة الخيرية ومنطقة الوكايل، حيث قامت الجهات التنفيذية بالحي بتركيب البلاط الانترلوك لتطوير تلك المناطق وإضافة مظهر جمالي لها وأيضا تسهيل الحركة على المواطنين للتنقل كما بدأت بتعديل غرف الصرف وتركيب أغطية لها.

وأضاف رئيس الحي أن حملات التجديد والتطوير ضمن خطة الحي الموضوعة من أجل تطوير مختلف مناطق وشوارع الحي وخصوصا المناطق الجانبية التي تحتاج للتطوير في ظل سياسة الحي لتطوير ورفع كفاءة الحي كاملا.

وأكد رئيس الحي على استمرار تجميل المناطق الجانبية لأنها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية لافتا إلى أنه يضع تلك المناطق ضمن أولويات تطوير الحي ورصف ميدان البنوك لاستكمال خطة تطوير وتجميل شوارع الحي.

وفى سياق آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب بأعمال رصف منطقة ميدان البنوك وتفرعاتها لتطوير شبكة الطرق والشوارع بالحي، بالإضافة إلى عملية التمهيد للشارع قبل الرصف ورفع كافة المخلفات للقيام ثم بدء عملية الرصف وفقا للمواصفات القياسية .

كما أكد البشير على مواصلة عمليات التجميل والتنظيف ورصف الشوارع لتسهيل الحركة على المواطنين مشيرا إلى أن رصف الشوارع يتم وفق خطة موضوعة ستنتهي برصف كافة الشوارع بنطاق الحي.