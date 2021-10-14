رصف شوارع المطرانية والمعلمين بحي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لافتًا إلى بدء تسوية وتهميد شوارع حي غرب لرصفها ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين ورفع كفاءة الطرق حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كافة أنحائها وفقًا للاولويات واحتياجات المواطنين .

وأضاف محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تقوم المحافظة بتنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية، لافتًا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

تكليف رئيس حى غرب بتنفيذ الخطة الموضوعة للرصف

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف محمد بشير رئيس حي غرب بتنفيذ الخطة الموضوعة للرصف ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين حيث تم البدء في تسوية وتمهيد شارع المطرانية بحي غرب استعدادا لعملية الرصف وتم توجيه كافة المعدات الخاصة بعمليات التمهيد والتسوية باستخدام الجليدر لكشط التربة من المخلفات والأتربة ورفع كافة المخلفات التي تتنتج عن عملية التمهيد.

من جهة أخرى، تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط العميد محمد صلاح أبوكريشة تنفيذ حملات الازالة بمركز منفلوط والتي أسفرت عن تنفيذ 41 تعديا على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 2381متر مربع مباني.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واصلت أعمالها بمركز منفلوط وتمكنت من تنفيذ 41 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة وتعديات على نهر النيل، مشيرا إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.