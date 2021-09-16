بدء رصف مدينة المعلمين وشوارع وميادين حي غرب أسيوط

أعلن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بدء أعمال رصف شوارع مدينة المعلمين بحي غرب، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وصيانة ورصف الطرق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة

ولفت المحافظ لاهتمام الدولة بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التي قد تواجه المواطنين في مختلف القطاعات، موضحا أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة واعتمدت ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

تنفيذ أعمال كشط طبقات من الأسفلت القديم المتهالكة وإزالة المطبات

وأوضح محمد بشير، رئيس حي غرب، أنه جرى البدء برصف شوارع وميادين مدينة المعلمين، بالإضافة لاستكمال أعمال رصف شارع سعد زغلول وبعض ميادين حي غرب، وذلك بعد تنفيذ أعمال كشط طبقات من الأسفلت القديم المتهالكة وإزالة المطبات وفقا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والخطة الموضوعة لتحسين الحركة المرورية عليها والحد من الزحام والتكدس المروري، لافتا إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولا بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن من بينها إدارة المرور وقسم شرطة المرافق والإشغالات وغيرها وفقا للمواصفات والاشتراطات اللازمة وطبقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا.