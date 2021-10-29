«البرهان»: اسم رئيس الوزراء الجديد سيتم الإعلان عنه في غضون أسبوع

قال القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيتم الإعلان عنهم في غضون أسبوع على أقصى تقدير.

وأضاف البرهان، في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر»، موضحا: «لن نتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني ولن نتدخل في من يختاره».

«البرهان»: نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط

وتابع القائد العام للجيش السوداني، حول اختيار رئيس الوزراء الجديد، «نحن سنختار رئيس الوزراء الذي سينتمي إلى التكنوقراط، ورئيس الوزراء السابق تم اختياره بواسطة التوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام أننا نقود ونساعد في المرحلة الانتقالية حتى قيام الانتخابات».

وكان البرهان، قال، مساء أمس الخميس، إن عبدالله حمدوك يعتبر أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعهد البرهان، في تصريح نقله التلفزيون السوداني، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية والتحول الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، حتى تتحقق قيم العدالة والحرية والسلام، كما تعهد بإكمال هياكل الانتقال بتمثيل لكل الولايات في السودان دون حزبية أو جهوية.

حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

وأشار البرهان، إلى أن حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه، موضحا أن حمدوك مرحب به، وهناك مفاوضات مستمرة معه، و«نعرض عليه أن يستكمل معنا المشوار».

وشدد القائد العام للجيش السوداني، على أنه يسعى لانتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة، وقال خلال لقائه بوفد من حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، إن مفتاح نجاح الانتقال هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلن البرهان، الاثنين الماضي، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، إنه من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، موضحا في بيان، أنه يتابع باهتمام تطورات الوضع في البلاد.