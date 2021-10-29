مصرع عامل صدمه قطار بسوهاج

لقي عامل مصرعه، بعد أن صطدمه قطار روسي أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول «هشام.ا.ع»، 23 سنة، عامل ويقيم بدائرة المركز «جثة هامدة»، ادعاء حادث قطار، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص وسؤال عمه «محمود.ا.ا»، 55 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبور نجل شقيقه المذكور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بذات الناحية، اصطدم بـه القطار رقم 163روسي «أسوان – القاهرة»، ما نتج عنه وفاته ونفى الشبهة الجنائية، ولم ينتج عن الحادث تعكل في حركة سير القطارات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.