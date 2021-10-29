«سمير صبري» رئيسا لأمانة الوفد في الإسماعيلية

أصدر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة قرار بتعيين سمير صبري رئيسا لأمانة الاسماعيلية، وقال سمير صبري في تصريحات لـ«الوطن»، أن حزب الوفد من أعرق الأحزاب الموجودة في مصر علي مدار التاريخ.

وتابع: «لم أتخيل جلوسي مكان رؤساء وزعماء الوفد الوطنيين الذين سجلوا مواقف وطنية داعمة للدولة المصرية فضلا عن خدمة أهالينا بشكل عام».

وقال «صبري»، إنه سيعمل برفقة زملائه لعودة الوفد لصدارة المشهد سياسياً والعمل على حل كل مشاكل المواطنين وتقديم الدعم لهم: «أتوجه بالشكر الجزيل للمستشار الجليل رئيس الحزب والسادة قيادات المكتب التنفيذي والهيئة العليا للوفد كما أتوجه بشكر خاص لصناع القرار على دعمهم الدائم للشباب».

«أبو شقة»: قيادات الحزب يضعون مصلحة الحزب فوق أي شيء

وأكد «أبو شقة»، أن قيادات حزب الوفد يضعون في المقام الأول مصلحة الحزب فوق كل شيء بعيدا عن المشاعر والأشخاص، وتابع في بيان صحفي أن الحزب له تاريخ بمواقفه، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأية تجاوزات بأي صورة من الصور.

ولفت إلى أن الحزب يتعرض للشائعات عبر مؤامرات من الداخل وسيتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في بث تلك الشائعات للتشهير بالحزب عبروسائل التواصل الاجتماعي، منوها إلى أن الهيئة العليا فوضت رئيس الوفد بالإجماع للتعامل مع تلك الأمور سواء بالفصل أو اتخاذ الإجراءات القانونية حماية للحزب.