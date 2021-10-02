اليوم.. نظر طعن محمد عبدالعليم داوود على فصله من حزب الوفد

تنظر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.

واختصم داوود في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكداً أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأي تحقيقات وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

أبو شقة أعلن عن فصل بعض الأعضاء نهائياً

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، بمحافظة الجيزة.

وأضاف أبو شقة خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية، وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كل الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

من ناحية أخرى، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوفد، إن شطب الـ9 أعضاء بحزب الوفد لقي تأييدًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية بالحزب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الأعضاء المشطوبين من عضوية الحزب كانوا يحاولون اختطاف الوفد من هويته، ويسعون لأخونته على مدى العامين الماضين وأكثر.

وأوضح أنه بعد إخطار رئيس الحزب رئيس مجلس النواب بفصل الأعضاء التسعة سيتم إسقاط عضويتهم بالبرلمان، طبقًا للقانون، مؤكدًا أن كثيرًا من أعضاء حزب الوفد أثنوا على قرار الفصل.