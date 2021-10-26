رفض طعن عبدالمنعم داوود على فصله من حزب الوفد

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبدالمنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.

داوود يختصم أبو شقة في طعنه

واختصم «داوود»، في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكدًا أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأي تحقيقات، وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

أبو شقة أعلن فصل بعض الأعضاء نهائيًا

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا؛ للاشتراك في ما أسماه «مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، بمحافظة الجيزة.

وأضاف «أبو شقة»، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية، وأن يكون كل من النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب نوابا له، وإخطار كل الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

شطب 9 أعضاء منهم داوود

من ناحية أخرى، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوفد، إن شطب الـ9 أعضاء بحزب الوفد، لاقى تأييدًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية بالحزب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية سابقة، لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الأعضاء المشطوبين من عضوية الحزب كانوا يحاولون اختطاف الوفد من هويته، ويسعون لأخونته على مدى العامين الماضيين وأكثر.

وأوضح أنه بعد إخطار رئيس الحزب رئيس مجلس النواب بفصل الأعضاء التسعة سيتم إسقاط عضويتهم بالبرلمان، طبقًا للقانون، مؤكدًا أن كثيرًا من أعضاء حزب الوفد أثنوا على قرار الفصل.