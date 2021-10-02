نظر طعن محمد عبد العليم داوود على فصله من حزب الوفد 23 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب، لجلسة 23 أكتوبر الجاري.

واختصم «داوود» في دعواه، والتي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكداً أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأي تحقيقات وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

«أبو شقة» أعلن عن فصل بعض الأعضاء نهائياً

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن في فبراير الماضي فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه بـ«مؤامرة» كانت تحاك ضد الحزب، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، بمحافظة الجيزة.

وأضاف «أبو شقة» خلال مؤتمر صحفي، أنه سيتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية، وأن كلا من محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب سيكونون نوابا له، وإخطار كل الجهات المعنية، وفقا للائحة الحزب بصورة رسمية لهذا القرار.

«وهدان»: شطب الأعضاء التسعة لاقى تأييدا كبيرا

من ناحية أخرى، قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب الوفد، إن شطب الأعضاء التسعة بحزب الوفد لقي تأييدًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية بالحزب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن الأعضاء المشطوبين من عضوية الحزب كانوا يحاولون اختطاف الوفد من هويته، ويسعون لأخونته على مدى العامين الماضين وأكثر.

وأوضح أنه بعد إخطار رئيس الحزب رئيس مجلس النواب بفصل الأعضاء التسعة سيتم إسقاط عضويتهم بالبرلمان، طبقًا للقانون، مؤكدًا أن كثيرًا من أعضاء حزب الوفد أثنوا على قرار الفصل.