شعبة الدواجن: إنتاج البيض والدواجن منضبط.. وتحريك الأسعار غير مبرر

تحدّث الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تحريك أسعار البيض والدواجن مؤخرا، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ48 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأبيض لـ47 جنيها، ويُباع في بعض السوبر الماركت الكبيرة بسعر 60 و62 جنيها، مضيفا: «الأسعار الجديدة غير مبررة نهائيا، خاصة أنّ إنتاج مصر من البيض جيد جدا».

السيد: تحريك أسعار البيض والدواجن يؤكد وجود خلل

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «mbc مصر»: «كان في مشكلة حصلت في شهر رمضان اللي فات وانتهت خلاص، في رمضان لما الأسعار اتحركت كرتونة البيض وصلت لـ24 جنيه وتكلفتها كانت 34، لكن دلوقتي الإنتاج مظبوط وتحريك الأسعار بالشكل ده يقول إن في خلل وشيء غلط، الإنتاج كويس ومفيش أي مشاكل».

أسعار الأعلاف ثابتة منذ فترة كبيرة

وتابع السيد، أنّ أسعار الأعلاف ثابتة منذ فترة كبيرة، وتحركت من 8400 لـ7800، ثم تحركت مرة أخرى ووصلت إلى 8000 جنيه، مضيفا: «في كل الأحوال الآليات موجودة وثابتة، ومفيش مبرر يوصل الأسعار للحد ده، لازم يكون في تدخل، ويتم توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، بقالنا مدة طويلة جدا بنطالب بوجود بورصة تحدد التكلفة الفعلية للمنتج مع هامش ربح».

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنّ وصول سعر الكتكوت لـ13 جنيها غير مبرر: «إيه اللي يوصله لـ13 جنيه وأنا عندي 15 مليون أم، يعني بننتج حوالي 2.2 مليار كتكوت، فلازم نحدد آليات فورية ونظبط السوق المصري للمواطن»، مطالبا وزارة الزراعة والتموين والمحليات المعنية بالتحرك لضبط الأسواق والأسعار.