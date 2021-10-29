نيابة قنا تحقق في واقعة هتك عرض طالب

تباشر النيابة العامة في نجع حمادي، تحقيقاتها في واقعة العثور على طالب مصاب داخل عمارة مهجورة بالمدينة، وتبين من التحريات، أن المصاب جرى نقله لمستشفى نجع حمادي وحالته خطيرة، ويعاني من إصابات بالغة وهناك أثار هتك عرض .

كما بينت التحريات الأولية أن الشاب تعرض للخداع من قبل عاطل مدمن «شابو»، معروف للأجهزة حيث أبلغه أن والده تعرض لحادث كبير ويحتاج للوجوده بجواره واستدرجه إلى مكان العثور عليه بمدينة نجع حمادي، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم بهتك عرض الطالب والتحقيق معه لتقديمه للعدالة .

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تقلى إخطارًا، بإصابة «عاطف.ز»، 17 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، وهتك عرض، بعد التعدي عليه بنجع حمادي.

وقال مصدر طبي بمستشفى نجع حمادي، إن الجروح بالطالب نافذة وعميقة وهو يعاني من إصابات خطيرة، كما أنه تعرض لهتك عرض من قبل الجاني وننتظر قرار النيابة العامة لعرضه على الطب الشرعي لكتابة تقرير بالحالة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، كما طالبت مباحث مركز شرطة نجع حمادي سرعة ضبط المتهم وعرضه على النيابة للتحقيق معه، كما طالبت باستكمال التحقيقات مع الطالب إذا سمحت حالته الطبية لمعرفة تفاصيل ما حدث معه.

وكان مركز شرطة نجع حمادي ضبط خلال الأسبوع الماضي 3 أشخاص من متعاطي المخدرات وخاصة مخدر الشابو وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعرضوا على النيابة العامة.