نيابة قنا تحقق مع «بائع كبدة» أنهى حياة أمين شرطة وأصاب شقيقه

تباشر النيابة العامة بمركز قنا، تحقيقاتها، اليوم، مع بائع كبده أنهى حياة أمين شرطة وأصاب شقيقه بقرية الترامسة، بسبب مشاجرة بين الأطفال عقب خروجهم من المدرسة.

شجار بين الأطفال

وتبين من تحريات المباحث وشهود عيان، أن سبب الخلاف بين أمين الشرطة وشقيقه مع بائع الكبده، هو قيام الجاني بمعاتبة المجني عليهما بعد شجار أبنائهما مع أبنائه عقب الخروج من المدرسة، أمس الأربعاء.

وخلال العتاب حدثت مشاداة كلامية بين الطرفين، ما دفع بائع الكبده إلى طعن أمين الشرطة بسلاح أبيض ثم أصاب شقيقه بجروح نافذة دخل على إثرها العناية المركزة بين الحياة والموت.

كان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة قنا، يفيد مقتل أمين شرطة، وإصابة شقيقه، بعدما تعدى عليهما بائع كبده.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع «سعيد حسين»، 35 عاما، أمين شرطة بمديرية أمن قنا، وإصابة شقيقه «حسنين»، بإصابات بالغة على يد بائع كبده يدعى «القط.ش.ك»، بعد طعنهما بآلة حادة، بقرية «الترامسة».

على الفور، تحركت قوات الأمن وفرضت كردونا أمنيا حول منطقة الحادث، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، ونقلت جثة أمين الشرطة وشقيقه المصاب إلى مستشفى قنا العام من خلال سيارتي إسعاف، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى والمصاب بالعناية المركزة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فطلبت سرعة تحريات المباحث، كما استعجلت التقرير الطبي لإصدار تصريح الدفن.