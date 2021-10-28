إصابة 3 أطفال في حريق سيارة داخل «بنزينة» بقنا

أصيب 3 أطفال بحروق مختلفة، نتيجة اشتعال النيران في إحدى السيارات أثناء تواجدها داخل محطة وقود «بنزينة»، مساء اليوم الخميس، بدائرة مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

إخطار مدير أمن قنا بإصابة 3 أطفال في حريق بفرشوط

تلقي اللواء مسعد عبد الجليل، مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من «عامر ياسر عامر»، 16سنة، و«أحمد هاني شاكر»، 11 سنة، و«ضاحي نبيل سعيد»، 16سنة، نتيجة حريق في إحدى محطات الوقود بمركز فرشوط.

السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران للمناطق المجاورة

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، كما تم استدعاء عدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط، تحت إشراف الدكتور، ضياء الدين محمد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.