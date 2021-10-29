أسعار «نيسان جوك» و«بيجو 2008» موديل 2022 في مصر.. قارن قبل الشراء

مع بداية الربع الثالث للعام الجاري، تم الإعلان عن طرح عدد من السيارات الملاكي موديلات العام الجديد 2022 في السوق المحلي، ومن ضمنها سيارتي «نيسان جوك» و«بيجو 200».

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارتين «نيسان جوك» و«بيجو 2008» موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بهما داخل السوق المحلي.

نيسان جوك 2022

- تتوفر نيسان جوك بثلاث فئات وسعر يبدأ من 362 ألف جنيه.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية «كروس أوفر مدمجة»، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 362.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 392.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 402.500 جنيه.

تجهيزات نيسان جوك موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.0 لتر 1000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 117 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 200 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، مع إمكانية القيادة بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 10.4 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4210 ملم الطول، 1800 ملم العرض، 1595 ملم الارتفاع، 2636 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 422 لتر.

بيجو 2008 موديل 2022

- تتوافر بيجو 2008 بثلاث فئات وبسعر يبدأ من 363 ألف جنيه.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ3 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 363 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 400 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 438 ألف جنيه.

تجهيزات بيجو 2008 موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.3 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 4.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد (4300 ملم الطول، 1815 ملم العرض، 1530 ملم الارتفاع، 2605 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 434 لتر.