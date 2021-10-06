نيسان وشيري وهيونداي الأكثر مبيعا للملاكي في مصر خلال 8 أشهر

حقق معدل مبيعات السيارات الملاكي المحلية نسبة ارتفاع وصلت إلى 52.8%، بعدد 37 ألفًا و510 مركبة خلال الفترة من يناير حتى شهر أغسطس من العام الجاري 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020، حيث سجلت 24 ألفًا و552 مركبة؛ بحسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

نيسان وشيري وهيونداي.. الأكثر مبيعا للملاكي المحلي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة العلامات التجارية للسيارات الملاكي المحلية الأكثر مبيعًا خلال 8 أشهر، منذ بداية العام الجاري 2021، وهي بالترتيب:

1- نيسان، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 12 ألفًا و742 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 7 ألاف و982 مركبة.

2- شيري، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 8 آلاف و446 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 4 ألاف و883 مركبة.

3- هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 4 آلاف و529 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و128 مركبة.

4- بي واي دي، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 4 آلاف و449 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 2357 مركبة.

5- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 4 آلاف و294 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 3 آلاف و887 مركبة.

6- لادا، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 2004 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 1274 مركبة.

7- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 606 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت531 مركبة.

8- كيا، بارتفاع في معدل مبيعات وصل إلى 239 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجلت 117 مركبة.