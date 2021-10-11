نيسان تكشف عن مصنع جديد للسيارات الكهربائية

كشفت نيسان عن مصنع جديد في منطقة توتشيغي باليابان يعرض مبادرة نيسان الذكية للتحول الكهربائي، والتي تدعم تصنيع سيارات الجيل التالي باستخدام تقنيات مبتكرة وتساهم في تحقيق الحياد الكربوني.

كما أعلنت نيسان عن خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في مصانعها الإنتاجية حول العالم.

قال «هيديوكي ساكاموتو»، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان للتصنيع وإدارة سلسلة التوريد، إن صناعة السيارات تمر بفترة تغير كبيرة، متابعًا أن حل التحدي العالمي المتمثل في تغير المناخ أمر ملح.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لشركة نيسان: «نحن نعتبر هذا فرصة لبناء قوة، لتطوير وتطبيق تقنيات مبتكرة للتغلب على التحديات التي نواجهها».

إنتاج سيارة عالية الجودة وذات كفاءة عالية

شحذت نيسان قدرتها على تصنيع المركبات من خلال عمليات إنتاج عالية الجودة وذات كفاءة عالية والمهارات، ومع ذلك فإن بيئة الأعمال المحيطة بالتصنيع تخضع لتغييرات كبيرة.

وفي اليابان هناك حاجة إلى الابتعاد عن التصنيع التقليدي كثيف العمالة للتعامل مع شيخوخة المجتمع والنقص الخطير في العمالة.

كما يجب التعامل مع المواقف غير المتوقعة، مثل تغير المناخ والأوبئة، وفي الوقت نفسه، تعمل اتجاهات الصناعة في مجال الكهرباء وذكاء المركبات والتقنيات المتصلة على جعل هيكل السيارة ووظائفها أكثر تقدمًا وتعقيدًا.

وطرحت نيسان مبادرة مصنع نيسان الذكي في مصنعها في توشيغي للاستجابة لهذه الاحتياجات والاتجاهات.

استخدام الروبوتات

يتيح مصنع نيسان الذكي لنيسان استخدام الروبوتات التي ورثت مهارات لتصنيع مركبات الجيل التالي؛ من أعلى مستويات الجودة، وخلق بيئة محسنة حيث يمكن لمجموعة واسعة من الناس العمل بشكل مريح، وتحقيق نظام إنتاج خالٍ من الانبعاثات، وبالتالي تسريع الجهود لتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون.

من المقرر أن يبدأ مصنع توشيغي إنتاج سيارة نيسان أريا كروس أوفر الكهربائية الجديدة كليًا في هذه السنة.

وتهدف نيسان إلى تحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها ودورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050.

كما تهدف الشركة إلى تحقيق الحياد الكربوني في التصنيع من خلال تشجيع الابتكارات لدعم إنتاجية أعلى في تجميع المركبات، بدءًا من مبادرة مصنع نيسان الذكي، ومن خلال تحسين كفاءة الطاقة والمواد في المصانع.