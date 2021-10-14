أسعار جديدة لطرازات «بيجو» 2022

يشهد السوق المصري تغيرات عدة في أسعار السيارات، نتيجة العديد من الأزمات التي يتعرض لها قطاع السيارات في مصر والعالم، وأبرز الشركات التي شهدت زيادة جديدة هي شركة بيجو الفرنسية، وفيما يلي أسعار سيارات موديلات بيجو في السوق المصري لعام 2022، بحسب وكيلها في مصر.

أسعار بيجو301

- تأتي في السوق المصري بفئتين الأولى بسعر 246 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

أسعار بيجو 508

- تنتمي السيارة لفئة السيدان، وتأتي في السوق المصري بثلاث نسخ الأولى في السوق بفئتين الأولى بسعر490 ألف جنيه، والفئة الثانية تأتي بسعر 530 ألف جنيه.

- النسخة الثانية GT LINE تأتي بفئتين الأولى بسعر 611 آلاف جنيه، والفئة الثانية بسعر 617 ألف جنيه.

- النسخة الثالثة 508 GT MAX تأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر 695 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 700 ألف جنيه.

أسعار بيجو 2008

وتنتمي السيارة لفئة الهاتش باك، وتأتي في السوق المصري بثلاث فئات الأولى بسعر363 ألف جنيه، الفئة الثانية تأتي بسعر 400 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 438 ألف جنيه.

أسعار بيجو 3008

وتنتمي السيارة الـSUV وتأتي في السوق المصري بثلاث نسخ الأولى تأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر525 ألف جنيه، والفئة الثانية تأتي بسعر 575 ألف جنيه.

والنسخة الثانية GT تاتي بفئتين الأولى بسعر 650 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 655 ألف جنيه.

والنسخة الثالثة هي GT PACK، وتأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر 700 ألف جنيه والفة الانية بسعر 705 ألف جنيه.

أسعار بيجو 5008

وتنتمي السيارة الـSUV العائلية وتأتي في السوق المصري بثلاث نسخ، الأولى تأتي في السوق بفئتين، إحداهما بسعر576 ألف جنيه، والثانية بسعر 626 ألفا.

والنسخة الثانية هي GT، وتتوافر بفئتين، الأولى بسعر 700 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 710 ألف جنيه.

أما النسخة الثالثة فهي GT PACK، وتأتي في السوق بفئتين الأولى بسعر 750 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 760 ألف جنيه.