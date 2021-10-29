إقبال متوسط على انتخابات نادي التجديف ببورسعيد

بدأت انتخابات مجلس إدارة نادي التجديف ببورفؤاد في بورسعيد وسط إقبال متوسط من الناخبين في الساعات الأولى من بدء التصويت، اليوم، ومن المقرر استمرار عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءًا.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وتنظمها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة عبد الفتاح حافظ وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، ويبلغ إجمالي عدد الأصوات بنادي التجديف 7 آلاف عضو ومن يحق له التصويت بعد سداد الاشتراك 6605 أعضاء.

الوجوه الشابة تطالب بالتجديد في انتخابات التجديف

ويتنافس على رئاسة مجلس إدارة نادي التجديف مرشحان هما دكتور محمد رجب العشري، من الوجوه الشابة الجديدة التي تطالب بالتغيير ودمج الخبرات القديمة مع الحديثة بشكل متوزان لإحداث تطوير في النادي بعد فترة من الركود الفكري، ومحمد الهامي مطر، رئيس النادي الحالي على رأس قائمة المجلس القديم.

كما يتنافس مرشحان على منصب نائب الرئيس هما الفنان التشكيلي دكتور عاطف زرمبة، مرشح جديد يدعو لتجديد الدماء في المجلس، والسيد جسطن، من المجلس الحالي، بينما ترشح على مقعد فوق السن 6 مرشحين وهم «أسامة الجمال ووليد الشو وإسلام القاضي ورانيا توفيق وعلى بكر»، وسيتم اختيار خمسة أعضاء فقط.

كما ترشح لعضوية تحت السن 3 مرشحين وهم «كريم الألفى ومحمد أبو رحاب ومحمد رفعت زرمبة»، ليتم اختيار عضوين، كما فاز بالتزكية «ياسر محلب»، بأمانة الصندوق.

المرشحون يدعون الناخبين للتصويت على صفحات التواصل الاجتماعي

ودعا المرشحون على صفحاتهم بالفيس بوك أعضاء نادي التجديف، للحضور والمشاركة في الانتخابات والتصويت من أجل التغيير وأكد بعضهم أن المرشحين جميعا أصدقاء شرفاء يعملون من أجل رفعة نادي التجديف.