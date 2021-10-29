عشان متخسرش فيه.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟

حالة من التذبذب الكبير شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، ففي بداية الأسبوع الماضي، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في محلات الصاغة، ويرجع ذلك إلى أسعار البورصة العالمية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتفشيه في الكثير من دول العالم، والذي نتج عنها حالة التضخم في الاقتصاد وانخفاض سعر الدولار، كما أن تناول لقاح كورونا يساعد كثيرا في الحفاظ على بورصة الذهب.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عددا من الإجابات عن تساؤلات المواطنين حول شراء الذهب من عدمه خلال تلك الفترة، وهل من المتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، أم أنها سترتفع، بالإضافة إلى عدد من النصائح التي يجب أن يتبعها المواطنين عند شراء الذهب، وفق حديث عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

هل الوقت مناسب لشراء الذهب أم لا؟

وقال عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الذهب من المتوقع لها أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، ليعود سعر الذهب إلى معدله الطبيعي مره أخرى، ليسجل عيار 21 قيمته الطبيعية، وهي 750 جنيها مرة أخرى، إذ أن أسعار الذهب الحالية والتي تسجل 782 جنيها لعيار 21 ماهو إلا سعر استثنائي، وتستمر تلك الأسعار خلال فترة المضاربات والحركة غير الطبيعية في البورصة العالمية، وعند تحقيق الاستقرار ستعود أسعار الذهب إلى أصولها مره أخرى.

وأوضح «راضي» خلال حديثه لـ«الوطن» أن الحركة الشرائية للمواطنين للذهب تأثرت كثيرا بدأ من الجائحة، نتيجة لتخوفات المواطنين مما سوف يحدث بعد ذلك، فكثيرا منهم يتوقعون أن الجائحة سوف تستمر لسنوات عديدة، كما أن توابعها الاقتصادية ستكون وخيمة.

وأشار رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ووجه نصيحته للراغبين في شراء الذهب بالانتظار حتى تنخفض أسعاره، خصوصا الراغبين في شرائه كاستثمار.

نصائح يجب اتباعها عند شراء الذهب

ووجه عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، عددا من النصائح للمواطنين عند شراء الذهب، لتجنب التعرض للنصب في المصنعية من جانب التجار، والتي جاءت كالتالي:

- تجنب شراء المشغولات الذهبية ذات المصنعية المكلفة حتى لا تكون هناك خسارة كبيرة عند بيعها.

- الابتعاد عن الأوزان الضخمة، وبشكل خاص للشباب المقبلين على الزواج.

- يجب أن يكون المشتري على علم بسعر الذهب والمصنعية الشاملة للضريبة والدمغة قبل الذهاب للشراء.