ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية: 2 جنيه في الجرام

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة في التعاملات المسائية بمقدار جنيهين في الجرام الواحد مقارنة أسعار التعاملات الصباحية.

عيار 21 يسجل 780 جنيهًا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 أسعار تراوحت بين 891 جنيهًا وحتى 894 جنيهًا للجرام الواحد مقارنة بأسعار تراواحت بين 889 جنيها و892 جنيها للجرام الواحد، بينما سجل سعر جرام الذهب من العيار 21 «الأكثر شعبية في مصر» في التعاملات المسائية أسعار تتراوح بين 780 جنيها حتى 782 جنيها للجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية أسعار تراوحت بين 669 جنيها وحتى 670 جنيها في الجرام الواحد، في الوقت الذي سجل سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21» في التعاملات المسائية نحو 6240 جنيها.

بينما سجل سعر الأونصة نحو 27.723 ألف جنيه بينما وصل سعر كيلو الذهب إلى نجحو 891.429 ألف جنيه في ختام التعاملات المسائية.

انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: «إن أسعار الذهب بالنسبة للسمتهلك تراجعت في التعاملات الصباحية بمقدار جنيهين ونصف الجنيه».

وأكد سكرتير شعبة الذهب لـ«الوطن» أن أسباب التراجع تعود إلى انخفاض أسعار الذهب في البورصات العالمية مع بداية جلسة التعاملات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى تأثر أسعار الذهب في الأسواق المحلية مع حركة الذهب في الأسواق العالمية بالإضافة إلى الأحداث والمؤشرات الاقتصادية وعلى رأسهم ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع «نجيب» تحركات جديدة في أسعار الذهب على المستوى العالمي بما ينعكس على الأسواق المحلية، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض الأسعار بوضوح نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع حجم المعروض من الأفراد والمستثمرين والشركات والبنوك المركزية العالمية، مؤكدا قيام بعض الدول ببيع حصصها من الذهب في البورصات العالمية مع ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسب.