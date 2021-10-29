قبل المصري «سعاد».. 4 دول عربية ترشح أفلامها لأوسكار أفضل فيلم عالمي

اختارت لجنة الفيلم المصري المرشح لأوسكار أفضل فيلم عالمي، فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين، لتمثيل مصر في ترشيحات نسخة أوسكار الـ 94، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الدول حول العالم التي رشحت أفلامها، ومن المقرر إعلان الفيلم الفائز في حفل توزيع الجوائز المقام في 27 مارس المقبل على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس.

وعرض فيلم «سعاد» للمرة الأولى في الدورة الافتراضية بمهرجان كان السينمائي، عام 2020، بالإضافة إلى المشاركة في قسم البانوراما في مهرجان برلين السينمائي.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة المختصرة المكونة من خمسة عشر مرشحًا نهائيًا في 21 ديسمبر المقبل، على أن يتم الكشف عن المرشحين الخمسة النهائيين في 8 فبراير المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته أكاديمية علوم وفنون الصورة المتحركة المانحة لجوائز أوسكار.

قائمة الأفلام العربية المرشحة لـ «أوسكار» أفضل فيلم عالمي

ورشحت عدد من الدول العربية، أفلامها ومن بينها المغرب التي اختارت فيلم «علي صوتك» للمخرج نبيل عيوش لتمثيلها في المسابقة، وذلك بعد مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، أما تونس اختارت فيلم «فرططو الذهب» للمخرج عبدالحميد بوشناق، ويمثل الجزائر فيلم بعنوان «هليوبوليس» للمخرج جعفر قاسم، وهو الفيلم الذي تم ترشيحه لنفس الجائزة العام الماضي، ولكن لم يتم قبوله بسبب عدم استيفاء شرط العرض التجاري بسبب تفشي أزمة كورونا في ذلك الوقت.

فلسطين تختار فيلم «الغريب» للمخرج أمير فخر الدين

بينما اختارت فلسطين أول تجربة روائية للمخرج أمير فخر الدين بعنوان «الغريب»، لتمثيلها في أوسكار 94 عن فئة أفضل فيلم عالمي، وذلك بعد مشاركة الفيلم في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصوله على جائزة «Edipo Re»، لأفضل فيلم في مسابقة أيام فينيسيا المقامة على هامش فعاليات المهرجان، وتدور أحداث الفيلم حول أهل هضبة الجولان المحتلة، والوحدة التي يفرضها عليهم الاحتلال.