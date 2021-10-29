إغلاق 25% من السجون العمومية بعد تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

تعتزم وزارة الداخلية إغلاق 12 سجنا، وذلك عقب التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذي تم افتتاحه حديثا، ويعد واحدا من أكبر مراكز الإصلاح والتأهيل في العالم، وذلك بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

إغلاق 12 سجنًا بعد التشغيل الفعلي للمركز

شملت الجولة المرور على كل مرافق المركز، الذي يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له إغلاق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

والمركز تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز، واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كل المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

الاهتمام بأماكن الاحتجاز دليل على احترام حقوق الإنسان

يأتي ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقًا لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا.

6 مراكز فرعية

وتضم منطقة الاحتجاز «6 مراكز فرعية» رُوعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.