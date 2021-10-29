«ثقافة قوص» يكرم «محمد القاضي» لجهوده في تدوير المخلفات

كرّم قصر ثقافة قوص بقيادة الباحث أحمد جابر مسعود، مدير القصر، الأديب مراد محمد حسن، والفنان محمد عبدالفتاح القاضي، الحاصل علي عدة جوائز قومية ومحلية في مجال المشغولات التراثية التي يقوم بتصنيعها من مخلفات وخامات الطبيعة المحيطة، خلال حفل الصالون الثقافى لقصر ثقافة قوص أمس الخميس بحضور عدد من الشخصيات العامة ورواد القصر .

ويبلغ محمد القاضي من العمر 63 عاما، وكان يشغل منصب مدير عام بالتأهيل المهني الاجتماعي، بدأت موهبته في تدوير المشغولات التراثية في الأربعين من عمره، ومن وقتها لم يلق أي مخلفات صلبة بالقمامه سواء صفيح أو حديد أو بلاستيك أو كرتون ويقوم بتجميعها في ركن من منزله المستقل شرق مدينة قوص، وعقب صلاة الفجر يومياً يبدأ رحلته الذهنية في تخيل إمكانية تدوير هذه المخلفات لإبداع أشكال تراثية ارتبط بها خلال مسيرة حياته .

يقول «القاضي»، إنه يمتلك قطع تراثيه تتخطي ٢٠٠٠ تصميم جمعها من المخلفات الصلبة، مؤكدا أن المشغولات تضم عربة الحنطور وفرن الكنافة وفرن بطاطا وعربة الجاز وطربوش الأربعينات والعربة الملوكي التي يجرها الخيل .

وأشاد الاديب مراد محمد حسن، بالمشغولات التراثية التي تم عرضها بساحة قصر ثقافة قوص والتي تمثل معرضا فريدا لن يتكرر جمع بين التصميم الهندسي وتوظيف الخيال لإسترجاع أدوات تراثية تعود لحقبة السبعينات.

وأشار أحمد مسعود ، مدير قصر ثقافة قوص، إلى التنسيق مع إدارة قوص التعليمية لتدشين معارض للمشغولات اليدوية التراثية للفنان محمد القاضي من خلال مدارس التعليم الفني والمدارس المهنية لضمان إستفادة طلاب وطالبات المدارس من أفكار تدوير المخلفات والاستفادة منها كقطع تراثية تزين المنازل .

كما ناشد هاني أنيس، منسق مبادرة شباب من أجل قنا، المحافظ اللواء أشرف الداودي، بتكريم الفنان التشكيلي محمد القاضي والتنسيق الجدى معه لإقامة معارض وورش تدريب حرفية للشباب لتعليمهم كيفية تدوير المخلفات الصلبة بما يخدم البيئة في ظل توجه القيادة السياسية للاهتمام بالبيئة.