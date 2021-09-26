مدير معهد القلب السابق: «كنا بنهرب من نبطشيات شم النسيم بسبب الفسيخ»

حذر الدكتور محمد أسامة مدير معهد القلب السابق، من عادات غذائية قاتلة للمصريين، مؤكدًا أن الزبدة والسمن البلدي، أفضل من السمن الصناعي للأشخاص دائمي النشاط والحركة، مثل الفلاحين الذين يمارسون أعمال الفلاحة الشاقة.

ابتعدوا عن السمن البلدي

ورد عليه الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، قائلًا: «أنا باكل سمن بلدي بس مش بعزق في الغيط، بس بعزق على الهواء، ليرد عليه مدير معهد القلب السابق، قائلًا: «لو بتعزق على الهواء متاكلش سمن بلدي، لأن أجدادنا الفلاحين زمان كانوا بياكلوها ويحرقوها في الغيط، وبالتالي أكلهم كان متناسب مع طبيعة عملهم».

تحذير من الفسيخ والملوحة

وحذر من تناول الفسيخ والملوحة، كونهما يتسببان في رفع ضغط الدم، موضحًا: «كنا بنهرب من نبطشية عيد الفطر وشم النسيم، لأنها كانت بتبقى ما يعلم بيها إلا ربنا، كل الناس بتبقى واكلة فسيخ وملوحة وضغطها 200.. العادة دي فرعونية، لفيت العالم كله ملقتش فسيخ ولا ملوحة».

وتابع: «لم نرث من أجدادنا طبيعة العمل لكننا ورثنا طبيعة الأكل، بقينا ناكل بسمن بلدي ومنحرقش، واتطورنا للأسوأ، بقينا ناكل بسمن مهدرجة لأنها تسبب زيادة نسبة الدهون والكوليسترول في الدم وهو ما يؤدي إلى حدوث تصلب في الشرايين».

تجنب تناول الخبز الأبيض

وأشار مدير معهد القلب السابق، إلى أنه يجب تجنب تناول الخبز الأبيض: «كل ما كان الرغيف فيه قمح وغامق كل ما كان أفضل لأنه بيريح القولون»، مشددًا على ضرورة تجنب تناول الوجبات السريعة مثل البرجر، وفي حال الإصرار على تناولها، فإنه ينصح بألا تزيد عن مرة واحدة في الشهر.