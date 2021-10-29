المشدد 5 سنوات لسمكري سيارات: بيصلح العربيات ويزوّر ورقها

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة سمكري سيارات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بتزوير استمارة ترخيص سيارة، عام 2014.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس، مجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سمير، ومحمد خميس.

تزوير استمارة فحص

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 23326 لسنة 2014 حنايات النزهة، أن المتهم «أشرف.ا» 51 عامًا، سمكري سيارات، اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسنى النية وهما؛ المهندس الفني، وموظف التراخيص بوحدة المرور، في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما استمارة الفحص الفني ورخصة تسيير السيارة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تحصل على السيارة المبلغ بسرقتها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة، ووضع عليها أرقام شاسية وموتور خاصين بسيارة أخرى، وامتثل أمام الموظفين سالفي الذكر لتراخيص السيارة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، واستعمل الرخصة المزورة موضوع الاتهام السابق مع علمه بتزويرها بأن مثل المتهم بها أمام الجهات الحكومية، وأخفى أشياء مسروقة وهي السيارة المملوكة للمجني عليه «علاء.أ» والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك.

سيارة مسروقة

وجاء في التحريات التي جرت في الحادث، على رأسهم رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، أنه حال تواجده بعمله ورد إليه تقرير من الشاهد الثاني يتضمن أنه بفحص السيارة حاملة اللوحات ملاكي ماركة مشهورة سوداء اللون، تبين أن أرقام الشاسية وموتور غير خاصة بها، وأنه يوجد لحام، وبالاستعلام أمنيًا تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها.

وبيّنت التحريات، أن المتهم اشترى السيارة مع علمه بسرقتها، وقام وأخفى معالمها، وعقب ذلك قام بشراء سيارة من ذات النوع، وسبق أن تعرضت لحادث مروري من المدعو «محمد.س»، ثم أعقبها قيامه بوضع رقم الشاسية والموتور لتلك السيارة على السيارة المسروقة، وإجراء التراخيص لها، ولم يتمكن من ضبطه لهروبه في حينها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، حيث مثُل أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت بحقه الحكم سالف الذكر.