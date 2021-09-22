ضبط متهم بالاتجار في الحشيش.. وآخر بـ«تزوير محررات رسمية»

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، يزاول نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واتخذ من الشقة سكنه مستأجرة وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بـ«حشيش»

وبتقنين الإجراءات وباستهدافه، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن ضبطه حال وجوده بالشقة المشار إليها، وعثر داخلها على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ صاحب مكتب لخدمات الكمبيوتر والطباعة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، مارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية، المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على راغبي الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بأنّها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، واتخاذه مقر المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم بحاسب آلي وطابعة ألوان

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهداف مقر المكتب المشار إليه، وأمكن ضبطه وعثر بداخل المكتب على «جهاز حاسب آلي، طابعة ألوان تعمل بنظام الحبر النفاث، هاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي».

وبفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط فنيا، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، تبيّن أنّه يحتوي على (نماذج خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدد من الجهات الحكومية المختلفة)، وبمواجهة المتهم أقرّ بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط لتزوير المحررات الرسمية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.