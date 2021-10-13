السجن 3 سنوات لمدير مدرسة بتهمة تزوير نتيجة الإعدادية في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بتخفيف الحكم الصادر ضد مدير مدرسة من 10 سنوات غيابي لـ 3 سنوات حضوريًا، بعد إعادة إجراءات محاكمته في القضية الخاصة باتهامه و3 آخرين بالتزوير في كشوف النتيجة الورقية والإلكترونية للصفين الأول الإعدادي والثاني الإعدادي .

تخفيف الحكم على مدير مدرسة متهم بتزوير النتيجة

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشار حمدي علي طلبة، وحسين إبراهيم عمار، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبدالعظيم.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بمعاقبة مدير المدرسة بالسجن 10 سنوات غيابيا، ومعاقبة مشرف نشاط ومتهمين آخرين بالسجن 3 سنوات لكل منهما بعد ثبوت تزويرهم للنتيجة، فيما قام مدير المدرسة بإعادة إجراءات القضية وتم تحفيف الحكم الصادر ضده من 10 سنوات لـ 3 سنوات.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بالتزوير في النتيجة

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا باتهام كل من «ف.س.ع»، 55 سنة مشرف نشاط بمدرسة بأبو كبير، و«صلاح.ش.ع»، 55 سنة، مدير المدرسة، و«السيد.م.ر.م»، و«حسام.س.م»، 20 سنة مقيم بمركز أبو كبير، بتزوير نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي لصالح المتهمين الأخيرين.

وتبين أنهما قاما بتمكين المتهمين الثالث والرابع من اجتياز اختبارات المرحلتين الأولى والثانية الإعدادية دون أن يكون لهما أوراق إجابة ما عاد عليهما بربح ومنفعة من ذلك تمثلت في تجاوزهما للصفوف الدراسية المقيدين بها بطريق الاصطناع والتزوير.

وتبين عدم وجود أوراق إجابة للمتهمين الثالث والرابع وقيام المتهم الأول بالتوقيع على الكشوف بدلا من المختصين بتوقيعها وقيام المتهم الثاني باعتماد تلك الكشوف مع علمه بتزويرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.